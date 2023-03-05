قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها لمدة 4 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلن المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، عن قطع المياه غدا الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان لمدة 4 ساعات، لإجراء الصيانة الدورية وتطهير الخزانات، وفق الجدول الزمني لكل مدينة.

قطع المياه عن مدينة شبين الكوم في المنوفية

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن قطع المياه غدا الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، سيكون من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات وعمل الصيانة.

«مياه المنوفية» تطالب المواطنين بتوفير احتياجاتهم

وأهابت شركة مياه المنوفية، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة قطع الميا غدا في شبين الكوم.

وفي سياق آخر، تابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مشروع الصرف الصحي بقرية البندارية بمركز تلا، وتم متابعة الموقع العام لإنشاء محطة رفع البندارية للتعرف على حالة سير العمل داخل المشروع، ومتابعة نسبة تنفيذ الأعمال وخطة التوريدات الميكانيكية بمشروعات كفر قرشوم وكوم الشيخ عبيد وعزبة أحمد رشيد وفقا للجدول الزمني.