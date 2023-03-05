خريطة قطع المياه في 4 محافظات غدا.. إليك الأماكن والموعد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه غدا الاثنين، في 4 محافظات، وهي «كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الجيزة» للقيام بأعمال تطهير الخزانات.

قطع المياه في 9 مناطق لمدة 12 ساعة بكفر الشيخ

في محافظة كفر الشيخ، أعلنت الشركة قطع المياه عن مناطق «مدينة كفر الشيخ بالكامل- سخا- الحمراوي- أبو طبل- القنطرة - الصوالحة- عزبة أبو سعيد- جميع قرى شرق- جنوب الرياض»، لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة 7 صباح اليوم الاثنين وحتى 7 مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال التطهير لمآخذ المحطات الرئيسية بكفر الشيخ، وكذا تطهير الخزانات الأرضية لمحطة مياه كفر الشيخ الرئيسية رقم1.

أسباب قطع المياه في المنوفية

وفي المنوفية، تقطع المياه عن مدينة تلا وقريتي «طوخ دلكه - ميت أبو الكوم»، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه، غدا الاثنين، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في الدقهلية

وفي الدقهلية، أعلنت الشركة انقطاع المياه عن مناطق «ميت عاصم –برمبال الجديدة والقديمة – كفر علام – الرياض – الكردى – الجنينة – النزل » لمدة 10 ساعات، اعتبارا من الساعة 8 صباح غدا حتي الساعة 5 مساء بسبب قيامها بأعمال تطهير الخزان بمرفق مياه منية النصر.

الأماكن المتأثرة بضعف المياه

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ضعف المياه عن مناطق «نوسا الغيط - نوسا البحر - تلبنت - سنبخت - منية سمنود - جراح - الديرس - ميت أبو الحارس - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - البساتين - أجا - البيلوق - اللاوندي - بقطارس - منشية الأخوة - برج النور الحمص - سنجيد - قرموط البهو - شبرا - السبخا - والعزب التابعة» لمدة 13 ساعة بدءا من الساعة 8 صباح غدا حتى 9 مساء، للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه أجا السطحية لأحواض المروقات.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع وضعف المياه

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مدة انقطاع المياه بالعياط

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن قرى مركز العياط لمدة 4 ساعات، بدءا من الساعة 12 ليل اليوم «الأحد» إلى الساعة 4 صباحا غدا الاثنين، للقيام بتغيير تسريب من محبس قطر 600 مليمتر على خط المياه قطر 1200 مليمتر المغذي بقرى مركز ومدينة العياط، الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف خط المياه قطر 1200 مليمتر لتغيير المحبس المذكور.