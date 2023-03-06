إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالبحيرة (أسماء)

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية على طريق عزبة شرارة بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بطريق عزبة شرارة بنطاق دائرة المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من عبد الرحمن علي جمال، 18 سنة، مصاب بكسر بالساق الأيسر، وحمادة السعيد عبد الجواد، 17 سنة، مصاب بكسر بالقدم الأيسر، ومحمد جمال عبد الحفيظ، 18سنة، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، ونادية اللول إسماعيل، 35 سنة، مصابة بكسر بالذراع الأيسر، وعمر ناجي سعيد، 12 سنة، مصاب بكسر في الذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير.

ونُقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.