عاجل.. الفنانة دعاء رجب تتعرض لحادث سير: سيارتها تحطمت بالكامل

تعرضت الفنانة دعاء رجب لحادث سيارة اليوم، ونشرت صورة لسيارة محطمة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وعلقت دعاء رجب على الصورة قائلة: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل».

معلومات عن دعاء رجب

دعاء رجب ممثلة شابة شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة مثل كيد النسا الجزء الأول والثاني، وخطوط حمراء، وولي العهد، والشك، والكيف، وإزي الصحة، وهيبتا وآخر أعمالها كان مسلسل اللعبة أمام شيكو وهشام ماجد.