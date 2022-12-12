هشام ماجد يواصل تصوير مسلسل «اللعبة» الجزء الرابع

يواصل الفنان هشام ماجد تصوير مسلسله الجديد «اللعبة»، الجزء الرابع، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل على مدار الأجزاء السابقة، إذ تفاعل الجمهور مع العمل الكوميدي، الذي حقق نسب مشاهدة عالية .

ونشر الفنان هشام ماجد صورة من كواليس مسلسل «اللعبة»، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مع «نجله في المسلسل كريم العاق، من زوجته شوشو التي تجسد دورها الفنانة مي كساب».

وينتظر الجمهور عرض المسلسل الذي من المقرر عرضه في بداية العام الجديد، وسيكون المسلسل مكون من 30 حلقة، بعدما حققت الأجزاء الثلاثة الأولى من مسلسل اللعبة، نجاحا كبيرا مع الجمهور.

أبطال مسلسل «اللعبة»

يذكر أن مسلسل اللعبة من بطولة هشام ماجد وشيكو وأحمد فتحي وسامي مغاوري ومي كساب ومحمد ثروت وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

آخر أعمال هشام ماجد

أخر أعمال الفنان هشام ماجد خلال في دور العرض السينمائي فيلم «تسليم أهالي»، ويشارك في بطولته، بجانب دنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز وأحمد فتحي وبيومي فؤاد ودينا، وعدد آخر من الفنانين.