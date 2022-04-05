مسلسل دايما عامر الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان وصلاح عبدالله: اللعبة بدأت

يترقب الجمهور عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان، مساء اليوم، لمعرفة تفاصيل أكثر عن علاقة مستر عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، ومستر لطفي، وكيل المدرسة، بعدما سعى الأخير لتعيين الأول بدلًا من خبير تربوي يحمل درجة الدكتوراه مستغلًا تشابه الأسماء.

مسلسل دايما عامر الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان

مسلسل دايما عامر بطولة صلاح عبدالله، ولبلبة، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وعمرو عبدالجليل، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وفادية عبدالغني، ومحمد التاجي، ومحمد محمود، ونضال الشافعي، وسماء إبراهيم، وسينتيا خليفة، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.

العلاقة بين لطفي وعامر تبدأ في مسلسل دايما عامر الحلقة 4

وفي أحداث مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 4، يبدأ عامر عبدالرازق، استلام مهام منصبه باعتباره مشرفا اجتماعيا في مدرسة رؤية الخاصة التي تنقسم لناشونال وانترناشونال، بعدما نجح لطفي وكيل المدرسة في تعيينه، وإقناع مديرة المدرسة التي رفضت في البداية وأصرت على الاستعانة بالخبير التربوي، ولكنها رضخت في النهاية.

ويترقب الجمهور معرفة تفاصيل أكثر في مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 4 عن العلاقة الغامضة التي تجمع بين عامر عبدالرازق، ومستر لطفي، وسبب استعانة الأخير بهذا الشاب للعمل مشرفا اجتماعيا في المدرسة والهدف من ذلك.

قصة مسلسل دايما عامر

وتدور أحداث مسلسل دايما عامر داخل مدرسة خاصة تنقسم لناشونال وانترناشونال، وتنشب الخلافات بين الطلاب الذين يعانون من أزمات نفسية، مثل التنمر، وانفصال الأب والأم، وعدم اهتمام أولياء الأمور بهم.

ويتدخل مستر عامر عبدالرازق، لمحاولة التقريب بين الطلاب وإنهاء الخلافات، فضلًا عن اصطحابهم في رحلات بعدد من المحافظات، منها الغردقة والأقصر وأسوان.