«التحالف الوطني» لنشأت الديهي: نستهدف توزيع 4.5 مليون كرتونة غذاء خلال أسبوعين

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن مبادرة «كتف بكتف»، تأتي في إطار استكمال مجموعة من المبادرات القائمة على التشارك، وتوحيد جهود العمل الأهلي لخدمة المواطنين في كل مكان.

توزيع 4.5 مليون كرتونة

وأضافت «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن التنسيق بين جمعيات العمل الأهلي ساهم في الوصول إلى أماكن جديدة، وتقديم حزمة من المساعدات التي تعمل على تغيير وجه حياة المواطنين، مشيرة إلى أن التحالف الوطني يستهدف توزيع 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال أسبوعين والوصول إلى أبعد نقطة في مصر.

القوافل في جنوب سيناء

وتابعت أن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي بدأت الآن تصل لجنوب سيناء بشكل منظم بهدف وصول المساعدات الغذائية قبل بداية شهر رمضان، مشيرة إلى أن مصر تحتوي على طاقات تطوعية كبيرة من جميع الأعمار، ومن الضروري أن تستمر هذه الطاقات خاصة أن الدولة في حاجة إلى هذا الأمر.