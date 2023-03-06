نشأت الديهي: 300 ألف جنيه تكلفة استصلاح الفدان الواحد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن استصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة ما يقرب من 300 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الاستصلاح ليس سهلًا ويكلف الكثير من الجهد ومال في مصر.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن هناك بعض الدول تزرع بسهولة من خلال الزراعات القائمة على الأمطار، ولكن هذا الأمر غير متوفر إلا في بعض الأماكن المحدودة في مصر لأن الدولة خارج نطاق الأمطار.

حصة مصر 55 مليار مكتر مكعب

ولفت إلى أن هناك 1000 مليار متر مكعب من الميار تسقط على إثيوبيا بشكل سنوي، في حين أن حصة مصر 55 مليار مكتر مكعب.

المشروع الأعظم

وأشار الديهي، إلى أن مشروع الدلتا الجديدة هو المشروع الأعظم والأهم الذي يجب أن نهتم به، لأنه يساهم في توفير الغذاء للمصريين قدر الإمكان، معقبًا: «مفيش دولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بشكل مطلق، ولكن هذا المشروع يساهم في توفير الحد الأدنى من طعام المصريين في ظل الظروف العالمية الصعبة».