إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وعربة كارو بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم عربة كارو مع دراجة نارية بطريق بقرية واحد بمدينة إدكو، ونُقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم بين عربة كارو ودراجة نارية

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين حادث تصادم بين عربة كارو ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة شعبان محمد سعيد، 40 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وشعبان رمضان أحمد، 17 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق، وياسر محمد فرج السيد، 38 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى إدكو المركزي لعمل الإشاعات وتلقي العلاجات اللازمة وجار المتابعة مع المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.