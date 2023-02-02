فريق طبي بجامعة حلوان ينجح في استئصال ورم سرطاني بدون جراحة

نجح فريق المناظير التداخلية بجامعة حلوان بمستشفى بدر الجامعي، في استئصال ورم سرطاني سطحي من أسفل المريء وممتد للمعدة من خلال المنظار الباطني بدون جراحة مع تجنب المريض استئصال المريء، في عملية ناجحة بالمستشفى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فاضل مدير المستشفى، الدكتور محمد العوام نائب المدير.

نجاح العملية الجراحية

تمت العملية بقيادة الدكتور أحمد مدكور مدير وحدة المناظير وأحد أهم خبراء استئصال الأورام بالمنظار في مصر والشرق الأوسط، والدكتور عمرو الفولي أستاذ مساعد الجهاز الهضمي وعضو فريق مناظير الفراغ الثالث.

التدريب على التقنيات الحديثة

وتعد تقنية تشفية الأورام بالمنظار هي الأحدث في العالم لعلاج الأورام السطحية، وكان الفريق الطبي بجامعة حلوان سباقا في إدخال التقنيات الحديثة لمصر منذ عام 2019، وذلك بعد دعم جامعة حلوان لسفر الدكتور أحمد مدكور للبرازيل والصين للتدريب على التقنيات الحديثة.