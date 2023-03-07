محافظ أسوان: 6 مفقودين في غرق فلوكة بنهر النيل بسبب الرياح السريعة

تلقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في وقت سابق، إخطارا من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بغرق فلوكة فى نهر النيل يستقلها 7 أشخاص بالقرب من مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة.

تكثيف البحث لانتشال 6 أشخاص

وكلف المحافظ الجهات المختصة من قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية بتكثيف الجهود حيث تم انتشال شخص على قيد الحياة، فيما يتم تكثيف البحث لانتشال 6 أشخاص بينهم طفلان على الرغم من ظروف الطقس الصعبة.

سبب وقوع الحادث

وقال محافظ أسوان، في بيان أصدرته المحافظة حول الحادث، إن موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة، تسبب فى تعرض الفلوكة النيلية للغرق.

وأضاف أنه أعطى توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضاً ببحيرة ناصر، وميناء السد العالى، بجانب التحذير عبر إدارة المرور بالتنبية على المركبات والسيارات بالحد من الحركة على الطرق السريعة نتيجة انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات برياً والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية والصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيلياً.

وشدد محافظ أسوان، على عدم السماح بإعادة تشغيل الملاحة النهرية مرة أخرى، لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أى أضرار.

وأفادت التحريات الأولية حول حادث غرق فلوكة محافظة أسوان، بأن المفقودين الـ6 هم: أشرف فتحى الزاكى 35 سنة، ونجله حسن أشرف 5 سنوات، عمرو حسن محمد 35 سنة من قرية الأمبركاب، وعبد الرحمن فتحى 30 سنة، ونجله نعمان 3 سنوات، ومحمد عبد القادر غلاب 36 سنة.

وتكثف شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري في محافظة أسوان من جهود البحث عن 6 مفقودين في حادث غرق فلوكة بنهر النيل، بالقرب من مرسى أبو هور بمركز نصر النوبة.