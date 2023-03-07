وزير الخارجية الصيني: سندافع بحزم عن سيادة البلاد.. ونرفض العقوبات الأحادية

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، اليوم الثلاثاء، إن «بكين» ستدافع بحزم عن سيادة البلاد، وترفض العقوبات الأحادية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وعقد «جانج»، مؤتمرا صحفيا على هامش الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني «البرلمان»، إن بلاده ستواصل الصين اتباع سياسة خارجية مستقلة للسلام وستواصل تنفيذ استراتيجية الانفتاح متبادلة المنفعة.

وزير الخارجية الصيني: «بكين» ستظل دائما من بناة السلام العالمي

وأضاف «تشين جانج»، أن الصين ستظل دائما من بناة السلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية، ومدافعة عن النظام الدولي، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضح الوزير الصيني، أن هناك انحرافا في التصور الأمريكي، مشيرا إلى أن السلطات في «واشنطن» تعتقد أن «بكين» منافس رئيسي.

وتابع وزير الخارجية الصيني، أن «بكين» ترفض حملة غربية تقودها واشنطن لتطويق بلاده، وأضاف «جانج»، أن ما تسميه الولايات المتحدة منافسة يعني في الحقيقة احتواء وإلغاء «بكين».

«تشين جانج»: عصرنة الصين لا تعتمد على الحرب والاستعمار

وأشار الوزير الصيني، إلى معالجة واشنطن لحادثة المنطاد خلقت أزمة كان بالإمكان تفاديها، مضيفا: «على علاقاتنا مع روسيا أن تتطور كلما اضطرب العالم».

وأوضح وزير الخارجية الصيني أن عصرنة بلادها لا تعتمد على الحرب والاستعمار.

وفي وقت سابق، أشارت تايوان إلى أن «تايبيه» لن تسمح بتكرار الاستفزازات الصينية، وأوضح وزير الدفاع، إن القوات سترد على أي تحرك ضد الجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.