كوريا الجنوبية تسجل 12 ألفا و284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 12 ألف و284 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 19 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى 30 مليونا و581 ألفا

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى 30 مليونا و581 ألفا و499 حالة.

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن البلاد سجلت 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي في كوريا الجنوبية إلى 34 ألف و49 حالة وفاة.

نشرة أسبوعية في المغرب حول مصابي كورونا بدلا من اليومية

وفي المغرب، توقفت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، عن إصدار نشرة يومية لمصابي فيروس كورونا، مشيرة في بيان، إلى اعتماد نشرة أسبوعية كل مساء يوم جمعة مساء، عبر الموقع الرسمي للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأنهت السلطات المغربية في نهاية فبراير الماضي، حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت منذ 3 سنوات للتصدي لفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.