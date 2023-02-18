هل تغيرت الأعراض الجانبية للقاحات كورونا؟.. «الصحة» تجيب

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تغير الأعراض الجانبية للقاح كورونا، قائلا إن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا واحدة لا تتغير وهي ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والألم، مشيرا إلى أن هذه الأعراض لا تتطلب الذهاب إلى طبيب ولكن تحتاج إلى راحة وهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم وعلى المواطنين ضرورة الحصول على اللقاح.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لقاح كورونا المعدل، سيكون متاحا للجميع ولكن الأولوية لمن حصل على الجرعة الكاملة «الأولى والثانية»، لافتا إلى أن لقاح كورونا المعدل مخصص لتعزيز المناعة ضد متحور أوميكرون والذي يعد أكثر المتحورات انتشارا على مستوى العالم، وفي مصر هو المتحور السائد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد عبدالغفار أن جميع لقاحات كورونا مجانية، ولا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية، وعن حقيقتها بيعها داخل الصيدليات، وأشار إلى أن بيع لقاحات كورونا في الصيدليات أمر لا يمكن أن يحدث بسبب أن اللقاح مجاني، واللقاحات تحتاج إلى نوع معين من الثلاجات لحفظها وفقا للمعايير الدولية.

موقع تسجيل لقاح كورونا

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا، خاصة مع وفرة اللقاحات للمواطنين المسافرين وغيرهم، مشيدا بدور الدولة المصرية في توفير لقاحات كورونا من اللحظة الأولى التي تم الإعلان عن إنتاج لقاحات كورونا.