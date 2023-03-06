كوريا الجنوبية تسجل 4 آلاف و300 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 4 آلاف و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 20 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 30 مليونا و569 ألفا و215 إصابة.

وسجلت «مكافحة الأمراض»، 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 34 ألفا و34 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية، أرقام إصابات فيروس كورونا ليوم الأحد، وقالت إن كوريا الجنوبية سجلت 9 آلاف و813 إصابة بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته إذاعة «كيه بي أس» الكورية الجنوبية.