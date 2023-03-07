وزير الخارجية الصيني: العقوبات على روسيا لن تحل الأزمة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إن العقوبات والضغوط على روسيا لن تحل الأزمة الأوكرانية، مضيفا: يجب أن يبدأ الحوار في أقرب وقت ممكن لحل الصراع.

وأوضح وزير الخارجية الصيني، في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني «البرلمان»، أن يبدو أن هناك أياد غير مرئية تقود تصعيد الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن ينبغي احترام المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

قانج: العلاقات مع روسيا ليست موجهة ضد أطراف ثالثة

وأضاف «تشين جانج»، أن العلاقات «الروسية- الصينية» ليست موجهة ضد أطراف ثالثة ولا تشكل تهديدًا للدول الأخرى، موضحا أنه كلما زاد عدم استقرار العالم، زادت أهمية تطوير العلاقات بين «بكين» و«موسكو» بشكل مطرد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أن التعاون مع روسيا يمكن أن يصبح محركا للعالم نحو التعددية القطبية وضمان التوازن الاستراتيجي العالمي والاستقرار بشكل أفضل.

اقتصاديا، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا جيفري بيات في مؤتمر «سيرا ويك» الدولي للطاقة بولاية «تكساس»، إن «كييف» وحلفاءها بحاجة إلى إعداد نظام الطاقة في البلاد لموسم الشتاء المقبل الآن.

تحقيق بعد انتشار فيديو يظهر إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني

ميدانيا، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، «المحكمة الجنائية الدولية» إلى إجراء تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني أعزل لمجرد قوله «المجد لأوكرانيا».

وأضاف كوليبا، عبر «تويتر»، أنه يجب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.