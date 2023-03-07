وزير الخارجية الصيني: محاولات واشنطن لتطويق «بكين» في المحيطين مصيرها الفشل

قال وزير الخارجية الصيني، «تشين جانج»، إن محاولة الولايات المتحدة تطويق بلاده من خلال استراتيجيتها في المحيطين الهادي والهندي مصيرها الفشل، معتبرا أن استراتيجية «واشنطن»، في المنطقة تسعى إلى الاستفزاز وإحداث مواجهة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار جانج، في مؤتمر صحفي، اليوم، إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي في الواقع محاولة لتشكيل نسخة من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في المنطقة، مضيفا إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين «بكين»، و«موسكو»، ستزداد قوة مستقبلا.

وفي وقت سابق، اعترف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، بأن «أوتاوا»، لا تمتلك أدلة مباشرة على تدخل دبلوماسيين أو عملاء صينيين في انتخابات بلاده «2019 و2021»، مشيرا للصحفيين، إلى أن غياب الأدلة يعني أن بلاده لا تتخذ أي خطوات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.