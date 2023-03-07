برنامج «فرصة»: تسليم 280 مشروعا لتربية الأغنام لمستفيدي «تكافل وكرامة»

أعلن برنامج «فرصة»، للتمكين الاقتصادي الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم 30 مشروعا متناهي الصغر لتربية وتسمين الأغنام لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى تسليم 280 مشروعا كمرحلة أولى من اجمالي 2012 مشروعا، يستهدف مستفيدي برنامج تكافل وكرامة.

تسليم 150 مشروعا للمستفيدين من تكافل وكرامة بأسيوط

ولفت البرنامج على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى تسليم 150 مشروعا للمستفيدين من تكافل وكرامة بقرية الزرابي بمحافظة أسيوط، كما تم تسليم مشروعات الأغنام لـ 30 مستفيدا كمرحلة أولى و280 كيلو من الأعلاف لكل مستفيد تكفي لدورة إنتاجية كاملة.

استهداف القادرين على العمل من 19 إلى 55 عاما

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها، أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 إلى 55 عاما، من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي.

وأوضحت التضامن أن البرنامج يهدف إلى الاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى.