«التضامن»: برنامج فرصة يوفر مشروعات صغيرة لمستفيدي تكافل وكرامة بالأقصر

أكد برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تقديم الدعم لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة لتمكينهم اقتصاديًا والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال المادي، لافتا إلى أن البرنامج بالتعاون مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية قاموا بتقديم تمويل لبدء مشروعات صغيرة لمستفيدي تكافل وكرامة بمحافظة الأقصر.

وأوضح البرنامج في تقرير نشره على الصفحة الرسمية له، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البرنامج يعمل على تقديم الأفكار، وكذلك التمويل اللازم وتهيئة المستفيدين فنيا ودعمهم بتمويل لمشروع متناهي الصغر وذلك في إطار اهتمام برنامج فرصة.

يشترط أن يكون سن مستفيدي تكافل وكرامة بين 18 إلى 55 سنة

ولفت التقرير، إلى أنه يشترط أن يكون سن مستفيدي تكافل وكرامة بين 18 إلى 55 سنة، موضحًا أنه يتم تمويل مشروعات متناهية الصغر في قطاع الزراعة بمختلف أنواعه، ومشروعات بالثروة الحيوانية، وكذلك الدواجن ومناحل إنتاج العسل وبالقطاع التجاري والصناعي وفي مجال صيانة التكيف والتبريد وصيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والصناعات اليدوية.

استهداف الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل

وأشار إلى أنه يتم تمويل مشروعات كثيرة في أكثر من من قطاع، مؤكدا أنه يتم استهداف الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل، إلى جانب التركيز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم.