شروط الانضمام لـ«تكافل وكرامة» 2023 بعد إعلان زيادة الدعم النقدي لـ25%

تزامنا مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مبلغ الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بنسبة 25%، بدءا من شهر أبريل المقبل، ما يساعد في معاونة الأسر الأولى بالرعاية، على مواجهة أعباء الحياة، يرغب المواطنين في معرفة شروط الانضمام لتكافل وكرامة 2023 بعد الزيادة.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، شروط الانضمام لتكافل وكرامة 2023 بعد الزيادة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي.

شروط الانضمام لتكافل وكرامة 2023

وتأتي شروط الانضمام لتكافل وكرامة 2023، كما يلي:

- أن لا يكون الزوج أو الزوجة، المتقدم للحصول على الدعم يتقاضى« معاش تأميني أو أي مساعدة ضمانية».

-يشترط أن لا يكون المتقدم عاملا بالحكومة أو بالقطاع العام أو في القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه.

- يأتي من شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 2023، أن يكون الأفراد الذين يريدون أو تقدموا لبرنامج الدعم النقدي المشروط «كرامة» من الأيتام، الذين لا يحصلون على رعاية الأب أوالأم، أو أقارب من الدرجة الثانية، أو من المسنين، بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز.

- ويشترط أن يكون المتقدم للحصول على دعم «كرامة» لديه مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو إعاقة المتقدم بالفحص الطبي.

-يجب أن يقدم كل المستندات مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وثائق الزواج أو الطلاق، صور شهادات ميلاد، صور شهادة الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية، تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50.

- التقديم يكون مجانا للحصول على الدعم من أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل سكن الشخص المتقدم للحصول على الدعم.