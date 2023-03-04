التضامن ترفع القيمة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2023 بعد الزيادة

في إطار الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السسي، مؤخرا على الرواتب والمعاشات للعاملين في الدولة، تدعم وزارة التضامن الاجتماعي القيمة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2023، التي ستتغير بعد الزيادة، لتزيد بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول أبريل 2023.

تفاصيل معاش التضامن بعد زيادة القيمة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2023

- مستحقو تكافل الذين يتقاضون 500 جنيه كمتوسط الصرف للأسر المستفيدة بعد الزيادة 25%، سيكون المعاش بالدعم 625 جنيها شهريا.

- مستحقو كرامة من المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، وبعد الزيادة المستحقة 25% سيكون المعاش بعد الزيادة 562.5 جنيها شهريا.

- مستحقو كرامة من الأشخاص ذوي الهمم والذين يتقاضون 450 جنيها، وبعد الزيادة المسحقة 25% سيكون المعاش بعد الزيادة 562.5 شهريا.

- مستحقو كرامة من الأيتام الذين يحصلون على 350 جنيهًا، ستقاضون بعد زيادة الـ 25% المستحقة على المعاش سيتقاضون 437.5 جنيها.

القيمة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2023 بعد الزيادة

وبخلاف زيادة معاشات وزارة التضامن الاجتماعي، لمعاش تكافل وكرامة 2023 بعد الزيادة، أصدر الرئيس السيسي، حزمة من القرارات المهمة خلال كلمته التي ألقاها يوم الخميس الماضي، أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، ووجه الحكومة بسرعة التنفيذ الفوري لهذه القرارات.

- زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، بحيث تكون الدرجة السادسة 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة النوعية 5000 جنيه شهريا.

- زيادة الحد الأدنى لحملة الماجستير من العاملين بالدولة، حيث سيكون 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة الحد الأدنى لحملة الدكتوراه من العاملين بالدولة ليكون 7000 جنيه شهريًا.

- زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023

- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا، ابتداء من أول أبريل 2023

- زيادة القيمة على مستحقي معاشات برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، اعتبارا من أول شهر أبريل 2023.