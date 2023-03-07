سعر جرام الذهب عيار 21 الآن دون مصنعية في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، عن أسعار المشغولات الذهبية وبينها سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في الشارع المصري، فضلا عن سعر عياري 24 و18 دون مصنعية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 الآن وأنواع المعدن الأصفر، على هذا النحو:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 24 للبيع 2091 والشراء 2114 جنيها.

سجل الذهب عيار 22 للبيع 1917 والشراء 1938 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 للبيع 1830 والشراء 1850 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 للبيع 1569 والشراء 1586 جنيها.

سجل الذهب عيار 14 للبيع 1220 والشراء 1233 جنيها.

سجل الذهب عيار 12 للبيع 1046 والشراء 1057 جنيها.

سجل سعر الأونصة للبيع 65,043 والشراء 65,754 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب للبيع 14,640 والشراء 14,800 جنيها.

سجل سعر الكيلو الذهب للبيع 2,091,429 والشراء 2,114,286 جنيها.

سعر عيار 21 بالدولار

واستقرت أسعار المشغولات الذهبية في أسواق المال وهي كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1831 جنيها ما يعادل 59.41 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1679 جنيها ما يعادل 54.46 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1603 جنيهات ما يعادل 51.98 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18 اليوم 1374 جنيها ما يعادل 44.56 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1068 جنيها ما يعادل 34.66 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 915.73 جنيه ما يعادل 29.70 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 686.80 جنيه ما يعادل 22.28 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب 56,958 جنيه ما يعادل 1,848 دولار أمريكي.

سعر جنيه الذهب 12,820 جنيه ما يعادل 415.87 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب 1,831,453 جنيه ما يعادل 59,408 دولار أمريكي.