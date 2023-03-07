تقرير: توقعات بارتفاع الذهب عالميا لـ2000 دولار للأوقية بسبب التوترات

يساهم تصاعد التوترات الجيوسياسية في العديد من الدول في توفير دعم حاسم للذهب ويدفع الأسعار في النهاية إلى ما يزيد عن 2000 دولار للأوقية الفترة المقبلة.

وقال تقرير لمحللي السلع في مؤسسة أبحاث الاستثمار الشهيرة BCA Research العالمية أنه من المستهدف في نهاية العام أن تصل أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية مع نمو المخاطر الجيوسياسية واستمرار الأزمة في أوكرانيا، وتدهور العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة والصين أكثر بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني قبل أسابيع.

ويأتي هذا بعدما أثارت الولايات المتحدة مخاوف من أن الأزمة في أوكرانيا قد تستمر في التصعيد حيث تفكر الصين في تزويد روسيا بالدعم، خاصة مع إجراء الصين تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا وجنوب إفريقيا.

توقعات برفع أسعار الفائدة من الفيدرالي لأكثر من 5%

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي يأتي مع استمرار تدهور الظروف الاقتصادية خاصة وأن البيئة الحالية إلى أنه يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة إلى ما بعد 5% هذا العام.

كما من المتوقع أن يستمر الصراع المستمر في أوكرانيا في تعطيل أسعار السلع الأساسية، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، خاصة أن اضطرابات السوق والتزام الدول الغربية بتطوير البنية التحتية للطاقة الخضراء وزيادة الإنفاق الدفاعي كلها عوامل ستستمر في دعم ارتفاع التضخم.