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أسعار الذهب تحافظ على الاستقرار محليا.. وجرام «عيار 21» بـ1850 جنيها

كتب:

محمد الدعدع
08:22 ص | الثلاثاء 07 مارس 2023
الصاغة المصرية

الصاغة المصرية

استقر الذهب بالقرب من 1850 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المستثمرون بحذر شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء للحصول على مزيد من الإرشادات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

ترقب أسعار الفائدة الأمريكية

يتطلع المستثمرون إلى تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة، والذي قد يؤثر على نطاق تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات القادمة.

تتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مارس في ضوء البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، على الرغم من أن المحللين لا يزالون منقسمين بشأن القمة المحتملة لأسعار الفائدة.

ارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، إذ قلص التجار رهاناتهم على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب اليوم

محلياً، حافظ الذهب على استقراره في محلات الصاغة المصرية، لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2114 جنيهًا، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 1850 جنيهًا، والذهب عيار 18 بـ1586 جنيه، في حين سجل الجنيه الذهب 14800 جنيهًا، والأوقية بـ65754 جنيهًا.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.