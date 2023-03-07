الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بمواصلة دعم تركيا في إعادة الإعمار

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي «يون سيوك-يول»، بمواصلة الدعم لإعادة إعمار تركيا، قائلا: «الحكومة والقطاع الخاص سيسعيان لجمع أكثر من 10 ملايين دولار للمشاركة في مشروع إنشاء مجمع سكني مؤقت للمشردين».

وأكد «يون»، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم، أن الشعب الكوري الجنوبي يواصل تقديم الدعم إلى تركيا، موضحا أن الحكومة ستقدم دعما لنقل 250 حاوية للإسكان المؤقت بسرعة إلى تركيا، حيث قررت جمعية ملاك السفن الكورية التبرع بها لتركيا.

وأرسلت الحكومة الكورية الجنوبية 142 فردا في الدفعتين الأولى والثانية من فريق الإنقاذ إلى تركيا بموجب تعليمات الرئيس يون، وهو أكبر فريق إنقاذ كوري مرسل إلى الخارج على الإطلاق.