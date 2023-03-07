تفاصيل وظائف وزارة الثقافة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

كشفت بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف جديدة تضم عدد من التخصصات بوزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب، وذلك في إطار دورها لتوفير وظائف للجنسين وذوي الخبرة، في الوزارات والهيئات الحكومية والاقتصادية.

وترصد السطور التالية تفاصيل وظائف وزارة الثقافة والأوراق المطلوبة، وآخر موعد للتقديم، كما يلي.

وظائف وزارة الثقافة

- وظيفة مدير عام بالإدارة العامة للشؤون الفنية والهندسية.

- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات.

- وظيفة مدير عام الإدارة العامة الديكور.

- وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الثقافية والأنشطة.

المستندات المطلوبة للوظائف

- بيان حالة وظيفية معتمدة.

- تقديم مقترح واضح للتطوير في الإدارة المتقدم لها.

- بيان يضم أبرز الإنجازات في هذا المجال.

- شهادات باجادة التعامل مع الحاسب الآلي واللغات.

- 6 صور شخصية حديثة.

- تقديم CD يضم نسخا من جميع الأوراق والشهادات الخاصة بطالب الوظيفة.

آخر موعد للتقديم بالوظائف المعلنة

- يبدأ التقديم من 1-3-2023، وآخر موعد للتقديم 30-3-2023.

مكان التقديم

يتم التقديم للوظائف المطلوبة داخل مقر الإدارة العامة للموارد البشرية، في وزارة الثقافة.