مبادرة «اتكلم عربي» تنشر فيديو لأبناء المصريين بالخارج للحفاظ على الثقافة

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، مقطع فيديو جديد، تستهدف به الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج.

تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «ثقافتنا كلها حب وتقدير عشان كده عايزين نعلمها لأولادنا و نفضل متمسكين بيها حتى لو بره مصر، #قولها_زينا #اتكلم_عربي_و_عيشها_مصري».

جذب انتباه أبناء المصريين بالخارج

ويعد تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد أول تطبيق للغة العربية، يهدف للحفاظ على الهوية المصرية واللغة العربية، لأبناء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج ودعم هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية، لسهولة للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل فيما بعد وعند عودتهم إلى وطنهم.

ويأتى هذا الفيديو ضمن سلسلة الفيديوهات التى تحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشرها بشكل مستمر من حين لآخر تحت عناوين جذابة ومختلفة، لجذب انتباه أبناء المصريين بالخارج إليها لمتابعتها والاستفادة منها.