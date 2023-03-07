جامعة المنصورة الجديدة تعلن حاجتها لشغل وظائف في 6 كليات

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة معاونة «معيدين – مدرسين مساعدين» من ذوي الكفاءة، وذلك وفقا للمؤهلات والشروط والمعايير والضوابط التي تحددها الجامعة لشغل تلك الوظائف في 6 كليات وهي: «علوم وهندسة الحاسب، الهندسة، العلوم، المعاملات القانونية الدولية، الصيدلة، طب الأسنان»، موضحة أن التقديم طبقًا للضوابط والشروط والمعايير المعلنة على البوابة الإلكترونية للجامعة على شبكة الإنترنت، وذلك خلال الفترة من 6 مارس 2023، وحتى 13 من نفس الشهر.

وأعلنت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي أن التقدم لشغل تلك الوظائف يكون عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من هنــا.

شروط التقدم لوظيفة عضو هيئة معاونة بدرجة «مدرس مساعد»

ويجب على المتقدم لوظيفة «مدرس مساعد» من خريجي مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى الشروط العامة، توافر الشروط والمؤهلات التالية:

- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى ودرجة الماجستير في مجال التخصص المطلوب.

- ألا يقل التقدير في درجة الدرجة الجامعية الأولى عن جيد جدا في التقدير العام وجيد جدا في مقررات التخصص.

- أن يجيد المتقدم التعامل مع الوسائل والأنظمة التكنولوجية الحديثة في التعليم والتعلم.

- ألا يزيد السن عن 32 عامًا في بداية يناير من سنة التقدم.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الحديثة في مختلف التخصصات إجادة تامة وإجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة

شروط التقدم لوظيفة عضو هيئة معاونة بدرجة «معيد»

ويجب على المتقدم لوظيفة «معيد» من خريجي مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة للشروط العامة توافر الشروط والمؤهلات التالية:

- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى من دفعات 2018 وما بعدها في مجال التخصص المطلوب.

- أن يكون مسجلا لدرجة الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا في أحد الجامعات المعترف بها.

- ألا يقل التقدير في الدرجة الجامعية الأولى للمتقدم عن جيد جدا في التقدير العام وجيد جدا في مقررات التخصص.

- إجادة التعامل مع الوسائل والأنظمة التكنولوجية الحديثة في التعليم والتعلم.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الحديثة في مختلف التخصصات إجادة تامة وإجادة اللغة الانجليزية اجادة تامة.

وأشار البيان إلى أن كلية علوم وهندسة الحاسب تحتاج إلى 7 معيدين ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات او هندسة الحاسب، كما تحتاج كلية الهندسة إلى مثلهم في تخصصات «ميكانيكا تخصص انتاج، هندسة الفضاء والطيران ميكاترونكس، هندسة البترول والغاز، هندسة طبية، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية».

وتحتاج كلية العلوم إلى عدد 3 مدرسين مساعدين في تخصصات: «بيولوجي كيمياء فيزياء»، بينما تحتاج كلية المعاملات القانونية الدولية إلى 3 معيدين ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي شعبة الدراسة القانونية باللغة الانجليزية بكليات الحقوق أو ما يعادلها، وهذه التخصصات هي: «قسم القانون العام، قسم القانون الخاص، قسم القانون الدولي»

أما كلية الصيدلية فأعلنت توافر 22 وظيفة في الهيئة المعاونة، يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الصيدلة وذلك للعمل «جزئي – يومان أسبوعيا» وهي: 3 معيدين في تخصصات كيمياء صيدلية «كيمياء تحليلية صيدلية – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية»، و4 معيدين في تخصص صيدلة، و3 معيدين في تخصص عقاقير طبية وكيمياء نباتات طبية، و4 تخصص ميكروبيولوجي ومناعة، و4 في تخصص كيمياء حيوية، واثنين في تخصص فارماكولوجي وسموم، ومثلهم في تخصص صيدلة إكلينيكية وممارسة صيدلية.

وتحتاج كلية طب الأسنان إلى 19 وظيفة في الهيئة المعاونة، يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس طب الأسنان وذلك للعمل «جزئي – يومان أسبوعيا» وهي:

معيد تخصص تشخيص الفم

معيد تخصص الاستعاضة الصناعية المتحركة

معيد تخصص الاستعاضة السنية المثبتة

معيد تخصص حشوات الأسنان

معيد تخصص علاج الجذور

(2) مدرس مساعد تخصص تشخيص الفم

(2) مدرس مساعد تخصص أشعة الفم

(2) مدرس مساعد تخصص الاستعاضة الصناعية متحركة

(2) مدرس مساعد تخصص الاستعاضة السنية المثبتة

(2) مدرس مساعد تخصص حشوات الأسنان

(2) مدرس مساعد تخصص علاج الجذور

(2) مدرس مساعد تخصص أمراض الفم