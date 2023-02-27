خدمات يمكن الحصول عليها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.. تعرف عليها

في إطار التسهيلات اليومية التي تحرص الحكومة المصرية على تقديمها لجميع المواطنين داخل مصر وخارجها، عممت الدولة خدمات التحول الرقمي لضمان سرعة الحصول على الأوراق الرسمية والخدمات الإلكترونية بشكل سريع وأون لاين عبر بوابة الحكومة.

وتحتوي بوابة الحكومة الإلكترونية على عدد كبير من الخدمات، المتاحة لجميع المواطنين، حيث يسهل الحصول على الخدمة للراغبين في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، والقضاء نهائيا على التزاحم وتكدسات الطوابير أمام الجهات الحكومية للحصول على الأوراق والخدمات المختلفة.

خدمات يمكن الحصول عليها عبر بوابة الحكومة

وفى هذا السياق تستعرض بوابة «الوطن»، من خلال السطور التالية، بعض الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها من خلال استخدام الدخول على رابط بوابة الحكومة الإليكترونية هنا، ويمكن الحصول على الخدمات الآتية:

- بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

- حجز تذاكر القطارات.

- مكاتب الشهر العقاري.

- نيابات المرور.

- مخالفات المرور.

- دفع مخالفات المرور.

-بدل فاقد رخصة السيارة.

- تجديد البطاقة.

- طلب استخراج قيد عائلي.

- طلب استخراج شهادات الوفاة.

- استخراج شهادة ميلاد.

- تجديد رخصة السيارة.

- الاستعلام عن فواتير المرافق «كهرباء، مياه، غاز»، ودفعها.

- شكاوى الكهرباء.

- طلب الحصول على الشهادات العقارية.

- خدمات الاسكان المختلفة.

- طلب تملك وحدة سكنية.

- خدمات طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

- تقديم طلبات تقليل الاغتراب.