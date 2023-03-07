«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إننا شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا بدرجات الحرارة الأيام الماضية، ومنذ الأمس بدأ انخفاض الانخفاض ووصل إلى حوالي 10 درجات عن الأيام الماضية، موضحة أن العظمى وصلت أمس إلى 22 درجة، لافتة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر.

الأجواء الشتوية عادت مرة أخرى بسبب كتل هوائية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الأجواء الشتوية عادت مرة أخرى بسبب كتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كما يوجد امتداد منخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزء من آشعة الشمس وتحد من تأثيرها خلال فترات النهار.

وتابعت: «يساعد المنخفض الجوي على انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والاحساس بالأجواء الشتوية المعتدلة للمائلة للدفء خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية».

الأجواء مائلة للحرارة

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء تكون من مائلة للحرارة لحارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى أن الانخفاض بدرجات الحرارة متوقع أن يكون لنهاية الأسبوع بمعدلات من 21 درجة مئوية لـ23 درجة مئوية، ومع يوم الجمعة والسبت المقبلين يكون هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة لتسجل بين الـ26 درجة مئوية لـ25 درجة مئوية خلال فترات النهار.