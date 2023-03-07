«الأرصاد»: طقس بارد وغائم جزئيا بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية اليوم

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس الغائم جزئيا بسبب تكاثر السحب المنخفضة، وقلة فترات سطوع أشعة الشمس على القاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، ومدن القناة ومنطقة مصر الوسطى، في حين يسود طقس مشمس على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، اليوم، إلى أن درجات الحرارة عادت بالفعل لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من فصل الشتاء، نظرا لتأثر البلاد حاليا بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب، تقابله كتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا، يزيد من انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتسجل درجات الحرارة قيم تتراوح بين 21 و24 درجة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 27 و31 في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، وفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية، جاءت كما يلي:

- القاهرة 21- 12

- العاصمة الإدارية 21 - 12

- أكتوبر 22 - 11

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 22 - 13

- المنصورة 21 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10