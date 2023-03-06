«هيئة الأرصاد»: انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا وطقس غائم جزئيا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تراجع فترات سطوع أشعة الشمس غدا، بسبب استمرار تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري ووسط وشمال سيناء، حيث يسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار، عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد حيث يسود طقس مشمس.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها إلى انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، نظرا لعودة معدلات درجات الحرارة لقيمها الطبيعة في هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس بارد نهار شديد البرودة ليلا، عدا محافظات جنوب البلاد حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا ومعتدل الحرارة ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس غدا وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية جاءت كما يلي:

القاهرة 21- 12

- العاصمة الإدارية 21 - 12

- أكتوبر 22 - 11

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 22 - 13

- المنصورة 21 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10