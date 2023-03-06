حالة الطقس الأيام القادمة ودرجات الحرارة.. «الأرصاد» تتوقع سقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة وأصدرت بيانا يحتوي على درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، على مدار 72 ساعة حتى يوم الخميس الموافق 8 مارس.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة وأبرز درجات الحرارة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس الأيام القادمة ودرجات الحرارة

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد أن تكون حالة الطقس الأيام القادمة مائلا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية والشرقية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وباردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشار بيان الأرصاد، إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة غدا الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

توقعات درجات الحرارة الثلاثاء 7 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأربعاء 7 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 8 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.