الأرصاد الجوية: انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

كشفت الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة اليوم على عدد من مناطق الجمهورية، حيث يسود طقس غائم جزئيا خلال ساعات النهار، وتقل فترات سطوع أشعة الشمس، نظرا لتأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب، ويزيد من انخفاض درجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم، حيث تعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا، خاصة على السواحل الشرقية والغربية ومنطقة مصر الوسطى وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 21- 12

- العاصمة الإدارية 21 - 12

- أكتوبر 22 - 11

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 22 - 13

- المنصورة 21 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10