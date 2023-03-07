تفاصيل الاشتراك في مسابقة «ابتكر» التكنولوجية للنشء من «الشباب والرياضة»

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن إطلاق المسابقة التكنولوجية للنشء في نسختها الثانية تحت شعار «ابتكر web app»، لابتكار وبرمجة تصميم مواقع الويب، بهدف تنمية قدرات الجيل الجديد على استخدام البرامج الحديثة وإيجاد مناخ من التنافس الهادف بين تلك الفئة العمرية بما يؤدي إلى تنمية الابتكار والتفكير لديهم.

وبحسب الشباب والرياضة، يشارك في مسابقة النشء الفئة العمرية من 10 حتى 17 عاما، من أعضاء أندية القرن بمراكز الشباب على أن يتم تنفيذ المسابقة على مرحلتين، كما يلي.

- المرحلة الأولى يتم طرح المسابقة على مراكز الشباب «أندية القرن»، وطرحها من خلال موقع الوزارة ومنصة كياني وتسليم الأعمال في مجال التسابق في الإدارة المركزية لتنمية النشء، ويتم تحكيمها أون لاين وتصعيد 50 عملا للتحكيم النهائي.

- المرحلة الثانية وهي مرحلة المستوى القومي، ويتم تصفية المؤهلين للمستوى القومي وتصعيد 5 مراكز على المستوى الفردى 5 مراكز في المستوى الجماعي.

كيفية الاشتراك في المسابقة التكنولوجية للنشء

وذكرت الوزارة أنّه يمكن الاشتراك في المسابقة بعد استيفاء الشروط التالية:

1- فريق العمل لا يزيد عن 4 أفراد ولا يقل عن 2.

2- مشروع المسابقة عبارة عن عمل موقع ويب للإدارة المركزية لتنمية النشء، بحيث تُعرض كل الأخبار والأنشطة والمسابقات التي تنظمها الإدارة المركزية بإداراتها العامة المختلفة.

3- يمكن رفع أسماء الشعب الموجودة وأسماء النشء المشتركين بها بتفاصيل عمل كل شعبه.

4- يمكن حال عرض إحدى مسابقات الإدارة، إتاحة رفع الأعمال الفائزة على الموقع ليكون متاحا لكل نشء الاطلاع عليه.

5- يجب أن يحتوي الموقع على الوسائط المختلفة «صور – فيديو – صوت – أي تأثيرات أخرى» والتي من شأنها ان تجعل الموقع تفاعلي مع المستخدم.

6- يمكن استخدام أي لغة برمجة متاحة لتنفيذ العمل.

7- أن يقوم المشتركين بأنفسهم بتنفيذ المشروع ولم يسبق لهم الفوز بأي مسابقات أخرى بهذا العمل.

8- تقديم تصميم وبرمجة موقع ويب جاهز على الرفع للاستضافة وتسليم النسخة النهائية.

9- استيفاء وتسليم استمارة مسابقة ابتكر في مجال تصميم مواقع الويب.

10- تسليم فيديو توضيحي من فريق العمل لا يزيد عن 15 دقيقة عن موقع الويب، يشمل أسماء فريق العمل وشرح لفكرة موقع الويب مع عمل شرح وافٍ للتصميم والبرمجة المستخدمة وكيفية استخدامه.

11- يتم اشتراك كل شعبة بـ5 أعمال فردية أو جماعية على الأقل.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّه يمكن رفع بيانات الشعب المشاركة في التطبيق، وحال عرض مسابقات خاصة بالإدارة يمكن رفع الأعمال الفائزة على الموقع، ليكون متاحا للنشء في جميع المحافظات الاطلاع عليه، كما يحتوي التطبيق على البيانات الخاصة بالشعب «أسماء وبيانات النشء - أسماء المدربين - مواعيد التدريب - وغيرها من البيانات»، يتم التطبيق من خلال بناء بعض تطبيقات الهاتف البسيطة لتصل لبناء تطبيق هاتف تفاعلي، تنمية روح التعاون والعمل الجماعي من خلال التطبيقات المشتركة، بما يؤدي إلى إيجاد جيل من المبرمجين الصغار.

وتأتي المسابقة التكنولوجية للنشء في إطار اهتمام الدولة بإعداد أجيال من النشء والشباب المجهز بالقدرات المعرفية والمهارات في مجال البرمجيات في إطار رؤية مصر 2030، إضافة الى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية الوعي العلمي والابتكاري والتكنولوجي لدي النشء والشباب، من خلال البرامج والأنشطة العلمية والثقافية التي يتم تنفيذها طبقا للخطة الاستراتيجية للوزارة.