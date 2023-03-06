وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف بمرتبات تصل إلى 4500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الادارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، عن وظائف جديدة، برواتب تتراوح بين 2500 جنيه و4500 جنيه، تم توفيرها للشباب والخريجين من خلال مبادرة «توظيف مصر» التي ترعاها الوزارة.

شروط التقديم والإجراءات والشروط المطلوبة

«الوطن»، تستعرض أهم الوظائف المتاحة، وكافة التفاصيل وشروط التقديم والإجراءات والشروط المطلوبة على النحو التالي:

* شركة كبري في مجال الهايبر ماركت تطلب للتعيين:

1. شيف جزار.

2. خباز بلدي.

3. خباز غربي (افرنجي).

4. شيف أجبان.

5. شيف حلواني.

6. شيف سخن (وجبات).

7. شيف أسماك.

مكان العمل: محافظات مصر.

الشروط:

• مؤهل متوسط لكل الوظائف على الاقل.

• خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

الحقوق والمميزات:

• رواتب مجزية.

• عدد ساعات العمل 9 ساعات بينهم ساعة راحة (شيفتات متغيرة).

• مواصلات أو بدل مواصلات.

• تأمين طبي عائلي - تأمين اجتماعي.

- للتقديم على الوظيفة، يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/2MNS1QTJka ، أو التسجيل مباشرة على موقع توظيف مصر من خلال الروابط الآتية: http://bit.ly/3S4lZW6

* شركة كبرى في مجال الخدمات تطلب للتعيين من ذوي الهمم القادرين على العمل:

1. محاسب (خبرة سنتين أو أقل).

2. موظف موارد بشرية HRIS (خبرة من 2 الى 3 سنوات).

3. أخصائي مشتريات (خبرة أكثر من سنة).

مكان العمل: مدينة نصر (القاهرة).

الشروط:

• مؤهل عالي في تخصص المحاسبة أو إدارة الإعمال.

• خبرة في نفس الوظيفة.

• جيد في اللغة الإنجليزية.

الحقوق والمميزات:

• راتب مجزي.

• عدد ساعات العمل 8 ساعات.

• يومين إجازة في الأسبوع.

• تأمين طبي عائلي واجتماعي.

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/udPVccgpxF ، أو التسجيل مباشرة على موقع توظيف مصر: http://bit.ly/3xxAVTdhttp://bit.ly/3Km3ISq