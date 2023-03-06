وظائف في شركة دواجن.. وزارة الشباب والرياضة تكشف الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، عن وظائف جديدة للشباب والخريجين.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف المتاحة، في شركة Cairo 3A للدواجن.

تفاصيل وظائف شاغرة

تطلب Cairo 3A للتعيين: أخصائي سلامة وصحة مهنية.

مكان العمل: الواحات البحرية

شروط التقديم على الوظيفة

ويجب توافر بعض الشروط للمتقدمين للحصول على الوظيفة وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي كما يلي:

- الحصول على مؤهل عالي

- أن يمتلك المتقدم خبرة من 3- 5 سنوات

- أن يكون الحد الأقصى للسن 36 سنة

مميزات الوظيفة

الحصول على راتب مجزي، بالإضافة إلى الحصول على حافز شهري.

مواصلات

سكن + 3 وجبات

تأمين طبي واجتماعي وتأمين على الحياة

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/904rUZXy09-

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال الضغط هـنا.