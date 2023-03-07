أعمال ظهر فيها أحمد السقا بشخصيته الحقيقية قبل الكبير أوي.. بينها «على جثتي»

يشارك الفنان أحمد السقا في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع ضيف شرف، بحسب ما كشف عنه البرومو الدعائي للمسلسل المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2023، وحظى ظهوره بإعجاب عدد كبير من المشاهدين إذ يظهر بشخصيته الحقيقة ضمن إحدى الحلقات.

أحمد السقا في مسلسل الكبير أوي 7

وبجانب أحمد السقا في مسلسل الكبير أوي 7، يظهر عدد من الفنانين ضيوف شرف في الحلقات من بينهم الفنانة نور اللبنانية، والفنان علاء مرسي، بجانب الأبطال دالأساسيين: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، هشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، وسما إبراهيم.

من «لقاء على الهواء» إلى «سبع البرومبة» أعمال ظهر فيها أحمد السقا بشخصيته الحقيقة

ولا تعتبر مشاركة أحمد السقا في مسلسل الكبير أوي 7 بشخصيته الحقيقة هي الأولى، إذ شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية بشخصيته الحقيقية منها مشهد في فيلم «سبع البرومبة» مع الفنان رامز جلال، إنتاج عام 2017، بالإضافة إلى مشهد في فيلم «على جثتي» إنتاج عام 2013 بطولة الفنان أحمد حلمي، ويظهر خلال المشهد، وهو يؤدي أحد المشاهد الخطرة بنفسه دون دوبلير.

ويظل العمل الأبرز الذي ظهر خلاله أحمد السقا بشخصيته الحقيقة هو فيلم «سمير وشهير وبهير» للمخرج معتز التوني، عام 2010، وقدم «السقا» مشهد مع أحمد فهمي الذي كان يقوم بدور الدوبلير الخاص به، ولكن المرة الأولى التي ظهر فيها الفنان الشهير ضيف شرف بشخصيته الحقيقية كانت في مسلسل «لقاء على الهواء» مع الفنانة يسرا عام 2004.