إعلان مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يحقق 2 مليون مشاهدة في 18 ساعة

طرحت شركة «سينرجي»، إعلان مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حظي بتفاعل كبير من الجمهور.

إعلان مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يحقق نجاحا كبيرا

وحصد إعلان مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، على اهتمام كبير من قبل الجمهور، إذ يأتي المسلسل على رأس قائمة الأعمال الكوميدية، التي تحظي بنسب مشاهدة عالية في رمضان.

وحقق إعلان مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عددا كبيرا من المشاهدات فور طرحه على «فيس بوك»، إذ حقق 2 مليون مشاهدة خلال 18 ساعة فقط.

ومن المقرر أن يظهر عدد كبير من الفنانين، كضيوف شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، وظهر خلال البرومو، الفنان أحمد السقا، والفنانة نور اللبنانية التي تجسد شخصية طبيبة نفسية.

أبطال مسلسل «الكبير أوي 7»

يشارك في بطولة مسلسل «الكبير أوي 7»، عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد مكي، أبرزهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، مصطفي غريب، سماء إبراهيم، الطفل عبد الرحمن طه، والعمل من إخراج أحمد الجندي.