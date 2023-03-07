7 وزارات تشارك في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2023

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبحضور ومشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية والمعاهد، في مؤتمر موسع منعقد في أحد فنادق القاهرة حاليًا، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2023.

ملامح الاستراتيجية الوطنية

وقال الدكتور محمد شرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية، إن ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة، تستهدف أن يكون خريجي التعليم العالي متميزين نظرا لكونهم سيعملون ويخدمون بمختلف القطاعات للدولة، موضحا أن الاستراتيجية تم وضعها بمشاركة وزارات الصحة والتربية والتعليم والزراعة والشباب والرياضة والتخطيط والتعاون الدولي؛ للوقوف على تحديات العمل، لنبدأ في تخطي هذه التحديات وصولا إلى الآمال والطموحات المنتظرة من الخريج المصري بحيث يتواكب مع سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي.

برامج دراسية

وأوضح «الشرقاوي»، أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف أيضا التركيز على البرامج الدراسية الجديدة والبينية المتخصصة التي تعتمد على التخصصات المختلفة، موضحا أن فعاليات الاستراتيجية اليوم تستهدف العديد من الفعاليات التي تهدف في النهاية إلى تطوير قطاع التعليم الجامعي.