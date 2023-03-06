«التعليم العالي» تدشن الاستراتيجية الوطنية غدا بحضور عدد من الوزراء

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، غدا، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي ذلك بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وعدد من خبراء التعليم العالي، ومسؤولي المنظمات والهيئات الدولية، ومجلسي النواب والشيوخ، والمستثمرين، ولفيف من قيادات الإعلام والشخصيات العامة.

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان سابق له، أن الخطة الوطنية الاستراتيجية للتعليم العالي، تستهدف زيادة عدد وحجم الجامعات الحكومية، والتشجيع على إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة، ودفع تجربة تدويل التعليم العالي؛ للوصول بجودته إلى المستويات العالمية، وذلك من خلال إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر.

احتياجات سوق العمل

وأضاف عاشور، أن الخطة الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى 122 جامعة بحلول عام 2032، مضيفا أن الدراسات والجهود استعدت لتحديد منهجية البرامج الدراسية الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية بالدولة، وإنشاء البرامج البينية والتخصصات المداخلة، ومستهدف الوصول بعدد الطلاب المقيدين في المؤسسات التعليمية المصرية إلى 5.6 مليون طالب بحلول 2032، وهو ما يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية؛ لاستيعاب تلك الزيادة ومواكبة المُتطلبات المُستقبلية لسوق العمل.

هيكلة المناهج لمواكبة التطورات

وأكد عاشور، أن الوزارة تعمل على ملاءمة الخريجين للاحتياجات المستقبلية للتوظيف من خلال عدة محاور؛ منها التوسع في الجامعات الأهلية الجديدة التي تضم برامج دراسية غير نمطية مبنية على دراسات احتياجات التوظيف المستقبلية، وذلك كأحد الحلول السريعة، خاصة أن حداثة تلك الجامعات ومرونة تشريعاتها وقوانينها تمنحها سرعة التواكب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، مؤكدًا الاهتمام بما يطلق عليه دراسات علوم المستقبل والدراسات البينية والاتجاه إلى هيكلة المقررات والمناهج لمواكبة التغيرات المقبلة.

وأشار الوزير إلى أنه بالتوازي مع الجامعات الحكومية يتم العمل على تغيير المناهج وإعادة النظر في كل المقررات وإضافة التخصصات والبرامج المعنية بتخصصات المستقبل، مؤكدًا أن الخريجين المصريين أثبتوا نجاحًا في مجالات جديدة غير تقليدية.