ما حكم صيام الحامل في رمضان؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

ما حكم صيام الحامل في رمضان؟، سؤال تردد كثيرا خلال الفترة الأخيرة بين العديد من المسلمين، فالكثير خلال شهر رمضان 2023 يحرص على معرفة الأمور والأفعال التي من شأنها التقليل من ثواب الصيام أو التأثير عليه، ومبطلات الصيام أيضا، حرصا منهم على اغتنام فضل هذا الشهر المبارك، الذي يعد من خير شهور العام.

ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان؟

وورد لدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه ما حكم صيام الحامل في رمضان، وأجابت عنه الدار في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، موضحة أنه في حال خافت المرأة من لحاق ضررا صحيا لها أو للجنين نتيجة الصيام، فلا حرج عليها من الإفطار، وعليها أن تعوض الأيام التي تفطرها بعد انقضاء فترة الحمل وعندما تصبح صحتها جيدة تسمح لها بالصيام.

وفي إجابتها عن سؤال ما حكم صيام الحامل في رمضان؟، أوضحت الإفتاء أنه في حال كانت صحة المرأة سليمة أثناء الحمل، وأن الصيام لا يمثل ضررا صحيا عليها أو على جنينها، ففي هذه الحالة عليها الصيام، مادام لا يشكل ضررا عليها.

حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان

وفي سياق الإجابة عن سؤال ما حكم صيام المرأة في رمضان؟، شددت دار الإفتاء على ضرورة حرص المسلم على أداء فريضة الصيام، وأنّ الإفطار دون عذر في شهر رمضان من الأفعال التي لا يمكن أن تعوض في باقي الشهور.