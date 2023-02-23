كم عدد مرات صرف تعويض الأجر للمؤمن عليها «الحامل» بالقطاع الخاص؟

​منح قانون التأمينات الاجتماعية مزايا عديدة للمرأة المؤمن عليها، منها تعويض عن الحمل والولادة، مشيرة على الموقع الرسمى لها، إلى أن المؤمن عليها الحامل، يصرف لها تعويض في حالة الحمل والوضع يعادل 75% من أجر الاشتراك، موضحة أن يصرف 3 مرات طوال فترات التأمين على العاملة .

يشترط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 10 أشهر

وأوضحت «التأمينات»، أن تعويض الأجر عن الحمل والوضع تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة الحمل والوضع التى نص عليها قانوني الطفل والعمل، لافتة إلى أنه يشترط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 10 أشهر.

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه على المؤمن عليها المستفيدة من التعويض أن تحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع، بشرط أن يكون معتمدا من صاحب العمل من أصل وصورتين، مرفقا به مستند ميلاد الطفل، كما عليها تقديم مستند بقرار إجازة معتمد إداريا من جهة العمل، دون الرجوع للجان الطبية العامة.

صرف تعويض يعادل 75% من أجر الاشتراك

ولفتت «التأمينات» إلى أنه على المستفيدة أن تسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختص، ثم يصرف الأخير تعويضا يعادل 75% من أجر الاشتراك، كتعويض أجر. ​