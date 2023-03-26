ما حكم المضمضة في نهار رمضان؟.. دار الإفتاء توضح

يتساءل الكثير من المسلمين عن ما حكم المضمضة في نهار رمضان؟، وإن كان له أثر على صحة الصيام والثواب، فالعديد من المسلمين يحرص خلال شهر رمضان على الاجتهاد في العبادة واغتنام فضل هذا الشهر وثواب الصيام كاملا، حيث أن شهر رمضان من خير الشهور في كل عام، وفيه يتنافس العباد على طاعة الله عز وجل وعبادته.

ما حكم المضمضة في نهار رمضان؟

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول ما حكم المضمضة في نهار رمضان؟، وإن كانت من مبطلات الصيام، وأجابت عنه الدار في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، موضحة أن المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام لا حرج فيهما شرعا، ولا يؤثر أي منهم على صحة الصيام.

وفي إجابتها عن سؤال ما حكم المضمضة في نهار رمضان؟، أكدت دار الإفتاء أنه بالرغم من أن المضمضة أثناء الصيام لا حرج فيها، إلا أن المبالغة فيها من الأمور المكروهة شرعا وغير مستحبة، تحديدا أثناء نهار رمضان وخلال فترة الصيام، حرصا أن تدخل بعض القطرات إلى الحلق.

المضمضة في نهار رمضان

ولفتت الإفتاء في إجابتها على سؤال ما حكم المضمضة في نهار رمضان؟، أن المضمضة أصلا جزءً من الوضوء وكذلك الأمر مع الاستنشاق، بالتالي لا حرج شرعا منهما.

وبعيدا عن سؤال ما حكم المضمضة في نهار رمضان، أوضحت دار الإفتاء أن الصيام في شهر رمضان من الفرائض ذات الأجر الكبير، وعلى المسلم أن يحرص على اغتنامه قدر المستطاع.