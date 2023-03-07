طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، بعدما شهدت الأيام الماضية ارتفاعا نسبيا لمدة 3 أيام، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار بنسبة 20% نتيجة تكاثر السحب في سماء الإسكندرية، مع طقس مائل للبرودة بسبب سرعة الرياح التي تصل إلى 20 كيلومترا في الساعة، لذا أصدرت تحذيرا مهما بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وعدم تخفيفها والانخداع بالتحسن النسبي.

تفاصيل طقس الإسكندرية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد انخفاضا درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 20 مئوية، والصغرى 13.

حركة الأمواج خلال طقس الإسكندرية اليوم

وصحب طقس الإسكندرية اليوم، اعتدالا من حيث ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، حيث تبلغ متر إلى 1.5 متر، ما يعني استمرار حركتي الملاحة والصيد بشكل طبيعي.

وجاء ذلك بعدما بدء طقس الإسكندرية اليوم بأجواء باردة ليلا، فيما كانت الظاهرة السائدة هي الشبورة المائية الذي تبعها التأكيد على قائدي السيارات توخي الحذر خلال تلك الفترة.