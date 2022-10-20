في خطوتين.. طريقة حل مشكلة سداد فواتير الشركة المصرية للاتصالات

يتعرض عدد كبير من المواطنين لمشكلات تتعلق بسداد فاتورة التليفون الأرضي، حيث أن المصرية للاتصالات تسلم فاتورة التليفون للمنزل مجانا داخل القاهرة، على أن تصدر قيمة الفاتورة كل ثلاثة أشهر، وقد يتعرض البعض لمشاكل تتعلق بسداد الفواتير.

إجراءات يتم اتباعها في حال وجود مشكلة في سداد فواتير

وتستعرض «الوطن» الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها المواطن في حال وجود مشكلة خاصة بسداد الفاتورة كما يلي:

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أنه في حال وجود مشكلة خاصة بسداد الفاتورة يمكن التوجه لقطاع العلاقات التجارية ومناقشة إمكانية تقسيط الفاتورة مع المختصين.

في حال وجود شكوى بخصوص الفاتورة يمكن التقدم بها خلال شهر من تاريخ السداد لكي تتمكن الشركة من متابعة الحال.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي في منفذ سنترالات المصرية للاتصالات وجميع مراكز البيع والتحصيل، ووحدات الخدمة المتنقلة في حال عدم وجود متأخرات سابقة على خط التليفون، حيث أنه في هذه الحالة يتم التوجه للسنترال التابع لك لسداد المتأخرات.

كما يمكن دفع الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وطباعة الإفادة بالسداد لإثبات ذلك، ودفع الفاتورة من خلال خدمة فوري ومراكز خدماتي ومكاتب البريد ومنافذ مصاري.

ويمكن الدفع خلال شهر من تاريخ دفع الفاتورة، أما في حال مرور شهرين أو ثلاثة من التاريخ المحدد لدفعها سيتم تطبيق غرامة عن كل شهر تأخير، أما في حال التأخير لمدة أربعة أشهر أو أكثر يتم تطبيق غرامة ويمكن أن يتعرض المواطن لرفع الحرارة عن التليفون إلى أن يتم دفعها.