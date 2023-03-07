أسعار اللحوم للمستهلكين بالمحافظات اليوم.. الكندوز بـ230 جنيها

سجلت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات تراجعًا خلال تعاملات البيع والشراء داخل محال الجزارة، إذ شهدت أسعار اللحم البلدي البقري، والكندوز تراجعًا ملحوظًا.

تراجع أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات يرجع لزيادة المبادرات، مثل «عجل الشراكة»، إذ سجلت أسعارها كالتالي:

- تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 230 إلى 240 جنيها، بتراجع قيمته 20 جنيها مقارنة بأسعار مطلع هذا الأسبوع.

- سعر كيلو اللحم البقري البلدي بـ215 حتى 225 جنيها، بتراجع بلغ 20 جنيها لكل كيلوجرام.

- سعر كيلو الجملي بـ160 جنيها، بتراجع 10جنيهات.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 195 جنيها حتى 225 جنيها.

- سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 140حتى 175 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

- استقر سعر كيلو اللحم «كباب الحلة» ما بين 185 حتى 215 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 195 حتى 225 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 210 حتى 235 جنيها.

- سعر كيلو اللحم المجمد يبدأ من 75 حتى 105 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك الثلاثاء

وأوضح «حاتم»، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، سوف تشهد مزيدًا من التراجع، وذلك خلال الأيام المقبلة جراء زيادة المعروض منها، علاوة على تكثيف الفلاحين للتربية الماشية بغرض الذبح.