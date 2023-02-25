أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومحلات الجزارة.. تبدأ من 115 جنيها

تباينت أسعار اللحوم اليوم بالأسواق؛ إذ تراوحت بين 195 و210 جنيهات لكيلو اللحم البتلو، ومن 175 إلى 190 جنيها للحم المفروم، بينما كيلو اللحم الضأن تراوح سعره بين 180 و250 جنيها.

تفاصيل أسعار اللحوم اليوم

وتستعرض بوابة «الوطن» خلال هذا التقرير، أسعار اللحوم اليوم في مصر وفق جولة قامت بها في بعض الأسواق المحلية ومحلات الجزارة:

وشهدت أسعار اللحوم اليوم في المنافذ المختلفة سواء التابعة لوزارة الزراعة أو التموين أو أهلا رمضان، استقرار ملحوظا، وجاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

جاء متوسط أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة كالتالي:

- تتراوح أسعار اللحم البتلو بين 200 و240 جنيها.

- تتراوح أسعار اللحم المفروم بين 200 و240 جنيها.

- سعر الكبدة تراوح بين 200 و250 جنيها.

- السجق البلدي تراوح بين 150 و180 جنيها.

- عرق التربيانكو في محلات الجزارة تراوح بين 200 و250 جنيها.

- البوفتيك في محلات الجزارة تراوح سعره بين 180 و200 جنيه للكيلو.

- الموزة الكندوز في محلات الجزارة تراوحت بين 200 و220 جنيها.

- اللحم الجملي في محلات الجزارة سجل بين 160 و200 جنيه.

- اللحم المفروم العادي في محلات الجزارة تراوح بين 200 و240 جنيها.

- البتلو في محلات الجزارة سجل بين 200 و240 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ الزراعة

وجاءت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة االزرعة كالآتي:

- اللحم البلدي بلغ سعره اليوم 140 جنيها.

- اللحم المفروم البرازيلي سجل اليوم 115 جنيها.

- اللحم المجمد البرازيلي بلغ سعره اليوم 135 جنيها.

- اللحم الطازج بلغ سعره اليوم 135 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم داخل منافذ وزارة التموين

وجاءت أسعار اللحوم اليوم داخل منافذ وزارة التموين كالآتي:

- البلدي الطازج في منافذ التموين سجل 140 جنيها للكيلو.

- المفروم البرازيلي في منافذ التموين سجل 115 جنيها للكيلو.

- المجمد البرازيلي في منافذ التموين سجل 135 جنيها للكيلو.