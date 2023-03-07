أسعار اللحوم اليوم بمنافذ «التموين» و«أهلا رمضان».. أقل من الأسواق بـ110 جنيهات

استقرار واضح تشهده أسعار اللحوم اليوم، في منافذ وزارتي التموين والزراعة، إضافة إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان»، بأسعار أقل من السوق بنحو 110 جنيهات.

أسعار اللحوم اليوم

وتأتي خطوة تخفيض أسعار اللحوم اليوم في منافذ الدولة، في ظل حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وتستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الدولة المختلفة.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- اللحم البتلو بين 280 و300 جنيه.

- اللحم المفروم بين 240 و280 جنيهات.

- الكبدة البلدي تراوح بين 280 و300 جنيه.

- السجق البلدي بين 220 و240 جنيها.

- عرق التربيانكو تراوح سعره بين 280 و300 جنيه.

- البوفتيك الطازج بين 280 و300 جنيه للكيلو.

- الموزة الكندوز بين 280 و230 جنيها.

- اللحم الجملي سجل بين 210 و220 جنيها.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان»

- اللحم البلدي بلغ سعره اليوم 190 جنيها.

- اللحم المفروم البرازيلي 115 جنيها.

- اللحم البرازيلي المجمد 145 جنيها.

- كيلو الكبدة الطازجة 190 جنيها للكيلو.

- البوفيتك الطازج 190 جنيها للكيلو.

- اللحم المفروم الطازج 190 جنيها للكيلو.

- السجق الطازج جاء بـ190 جنيها للكيلو.