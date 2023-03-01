أسعار اللحوم اليوم في المحافظات.. كيلو البتلو «قائم» بـ115 جنيها

أثبتت مبادرات تخفيض اللحوم في محافظات مصر، جدواها بعدما كشفت عن إمكانية بيع كيلو اللحوم البلدي ما بين 140 إلى 170 جنيها بحد أقصى بانخفاض وصل إلى 80 جنيها عن أسعار اللحوم لدى الجزارين، ما دفع المواطنون إلى شراء «عجل الشراكة» البحث عن أسعار الماشية كاملة من الأسواق الشعبية.

عجل الشراكة.. أسعار اللحوم البلدي القائم

تنشر«الوطن»، أسعار كيلو اللحوم القائم في أسواق المواشي في محافظات مصر التي يكون لها سعر موحد ومعتمد طالما يتم الشراء بأوزان بيسكول، وأسعار اللحوم البلدي بحسب محمود عبد الرحيم تاجر مواشي، مورد لحوم حية كالآتي:

- سعر كيلو اللحوم البتلو القائم ما بين 115 جنيها.

- أسعار كيلو القائم للحوم الضأن ما بين 120 جنيها للكيلو القائم.

- سجل سعر كيلو اللحوم الماعز 120 جنيها للكيلو.

-سعر كيلو اللحوم القائم العجول البقري البلدي 110 للكيلو الواحد.

مبادرات تخفيض اللحوم وتخفيضات 80 جنيها في الكيو

وتابع «محمود»، إن مبادرات تخفيض اللحوم وهبوط أسعار الدواجن ساعدا على تراجع أسعار كيلو اللحوم القائم سواء البقرة أو الماعز أو الضأن بقيمة 20 جنيها في الكيلو الواحد، الأمر الذي أدى إلى استقرار وتراجع أسعار اللحوم لدى الجزارين والبيع بسعر معقول بدلا من المغالاة.

وقال سعد سيد، جزار، إن الجزارين اليوم في سوق الأربعاء في مركز دشنا لجئوا إلى البيع بسعر القائم المذكور سالف حتى لا يتم ظلم التاجر والمزارع، لافتا إلى أن هناك كثير من المواطنين اعتمدوا على شراء «عجل الشراكة» وكان الأمر جيد ووفر عليهم آلاف الجنيهات.